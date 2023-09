UNE NUIT AVEC LAURA DOMENGE L’Entrepôt Le Haillan, 4 mai 2024, Le Haillan.

UNE NUIT AVEC LAURA DOMENGE Samedi 4 mai 2024, 21h00 L’Entrepôt

Humour

LES COGITATIONS / UNE NUIT AVEC LAURA DOMENGE

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. (« invite » c’est une expression, faut payer sa place bande de crevard.e.s).

Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça elle attirera quelques galérien.e.s qui pensent qu’ils vont coucher avec elle pour seulement 20 balles et une fois qu’ils/elles seront sur place ils réaliseront que… bah…non.

Et du coup ils/elles seront obligé.e.s d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h… Laura Domenge : chroniqueuse sur France Inter dans la Bande Originale, dans Piquantes sur Teva, comédienne pour Lolywood et Topito, vous avez aussi pu la voir dans le Jamel Comedy Club.

« L’une des artistes les plus talentueuses de la nouvelle scène stand up. » Télérama

« C’est frais, drôle, terriblement bien construit, joliment teinté de féminisme, rehaussé d’un jeu de comédienne énergique qui lui permet d’incarner de nombreux personnages. Notre plus belle insomnie. » Le Parisien

Dans le cadre du festival les Cogitations 7ème édition

Plein tarif : 18€ / Tarif réduit* : 15 €

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 86 Inauguré en novembre 2000, L'Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

