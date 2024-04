Course aux œufs au Parc Mussonville Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES Bègles, samedi 4 mai 2024.

Course aux œufs au Parc Mussonville Les comités des quartiers Argous et Birambits organisent leur traditionnelle course aux œufs dans le Parc Mussonville le samedi 4 mai à partir de 15h. Samedi 4 mai, 15h00 Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES Sur inscription avant le 26 avril, 2 euros par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

Prix : 2 euros pour la course, un ticket de tombola (nombreux lots à gagner), un verre de sirop, la barbe à papa à volonté, stand de maquillage !

La course se fait, pour les enfants des deux quartiers, sur inscription avant le 26 avril :

POUR LE QUARTIER BIRAMBITS :

– sur Hello Asso via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/syndicat-de-defense-et-de-bienfaisance-du-quartier-de-birambits/evenements/course-aux-oeufs

ou

– par SMS au 07 69 32 66 07 en précisant Nom, prénom, âge et adresse du ou des enfant(s) concerné(s)

POUR LE QUARTIER ARGOUS :

– par téléphone au 06.72.27.68.16

de 1 à 12 ans

Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES 106, Rue Alexis Labro 33130 BEGLES Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/syndicat-de-defense-et-de-bienfaisance-du-quartier-de-birambits/evenements/course-aux-oeufs »}]

mussonville argous

Comité de quartier Birambits