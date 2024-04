LES COGITATIONS / CONCOURS DE MAUVAISE FOI Bibliothèque du Haillan Le Haillan, samedi 4 mai 2024.

LES COGITATIONS / CONCOURS DE MAUVAISE FOI Animé par les Dubitaristes girondins Samedi 4 mai, 15h00 Bibliothèque du Haillan Entrée libre

A l’aide des pires arguments possibles, deux équipes doivent défendre leurs idées de manière complètement absurde ! En effet, on peut convaincre n’importe qui de n’importe quoi, mais avec méthode. Cet atelier apprend à utiliser la rhétorique manipulatoire, dans le but de l’identifier chez autrui mais surtout chez soi-même, car on se persuade bien souvent tout.e seul.e.

Dans le cadre des Cogitations LES COGITATIONS ! FESTIVAL DES ARTS MOQUEURS #7ème édition du 3 au 19 mai 2024 – L’ENTREPOT (lentrepot-lehaillan.com)

Bibliothèque · Tout public · Entrée libre

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cogitations Improvisation

Dubitaristes girondins