Gironde Cartes et bateaux de papier chez R.L. Stevenson : la mer comme métaphore de l’écriture Musée Mer Marine Bordeaux, 4 mai 2024, Bordeaux. Cartes et bateaux de papier chez R.L. Stevenson : la mer comme métaphore de l’écriture Samedi 4 mai 2024, 17h00 Musée Mer Marine Tarif plein 5€ / Gratuit pour les Amis du MMM En 1883, lorsqu’il publie Treasure Island, Stevenson investit le roman d’Aventure, qui est alors un «mauvais genre», un genre mineur dévitalisé par une trame narrative stéréotypée usée jusqu’à la corde et compromis par l’idéologie coloniale, pour en faire le site improbable d’un renouveau formel. L’aventure accueille ainsi outre-Manche la modernité littéraire, contre le réalisme à la française. Jim Hawkins, jeune narrateur, tient à la première personne la barre d’un récit inédit, qui vient contredire point à point les positions réalistes qui dominent alors la scène littéraire, et l’aventure devient le laboratoire formel d’un texte nouveau.

La mer y est bien plus qu’un décor ou qu’un paysage : elle est mise au travail comme une métaphore et le texte lui emprunte ses caractéristiques formelles – l’horizontalité plutôt que la verticalité, la surface plutôt que la profondeur, le parcours libre plutôt que les chemins balisés. Les romans maritimes de Stevenson sont donc, comme ceux de Conrad, «des bateaux de papier», dont le style s’efforce d’imiter la mer, des cartes à parcourir en tous sens. Nathalie Jaëck

Nathalie Jaëck

Professeure de littérature britannique du XIXe siècle à l'Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de littérature d'aventure, elle a publié deux ouvrages: Charles Dickens: l'écriture comme pouvoir, l'écriture comme résistance. Paris, Ophrys, 2008, et Les aventures de Sherlock Holmes: une affaire d'identité. Bordeaux, PUB, 2008, ainsi que de nombreux articles sur Doyle, Dickens, Stevenson, Conrad, Stoker. Après avoir dirigé pendant 10 ans l'unité de recherche CLIMAS, elle est Vice-Présidente Recherche de l'Université Bordeaux Montaigne.

2024-05-04T17:00:00+02:00

Musée Mer Marine
89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

