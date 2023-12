100 ans de l’association : Vide grenier et concours de pêche Preignac Catégories d’Évènement: Gironde

Preignac 100 ans de l’association : Vide grenier et concours de pêche Preignac, 5 mai 2024, Preignac. Preignac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05 100 ans de l’Association : Le bouzig preignacais.

100 ans de l’Association : Le bouzig preignacais

100 ans de l’Association : Le bouzig preignacais . Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Preignac Autres Code postal 33210 Adresse Ville Preignac Departement Gironde Lieu Ville Preignac Latitude 44.58919 Longitude -0.29982 latitude longitude 44.58919;-0.29982

Preignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/preignac/