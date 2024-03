Dätcha Mandala Le Krakatoa Mérignac, samedi 4 mai 2024.

Dätcha Mandala REALASE PARTY Samedi 4 mai, 20h30 Le Krakatoa Prévente 15,70 ; Abonné 13,70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T23:00:00+02:00

Power trio influencé principalement par les groupes de rock anglo-saxons, Dätcha Mandala compte depuis 2009 plus de 666 concerts à travers 16 pays d’Europe et Outre Atlantique (New York, Montréal), ainsi qu’un passage remarqué au Stade de France en ouverture des INSUS (Ex-Téléphone) et plus récemment son 1er passage au Hellfest.

Dätcha Mandala est réputé pour ses concerts à l’énergie époustouflante et sa générosité sur scène. Le trio embarque en quelques minutes le public dans son univers fait de compositions originales aussi puissantes que variées. Il figure aujourd’hui au rang des groupes incontournables de la scène rock indépendante nationale et internationale.

Le groupe sortira son 3ème et prochain album le 26 avril 2024 chez DM Prod/Take it Easy. Celui-ci à été enregistré et mixé par Charles de Schutter (Pleymo, No One Is Innocent, M, Superbus, Kyo…) aux studios ICP et Rec’N’Roll à Bruxelles et masterisé par Jett Galindo au Bakery Studio L.A. (Deep Purple, Pink Floyd, Iggy Pop…).

Les influences du trio sont désormais digérées, les compositions s’affirment, s’imprègnent d’une certaine modernité, se durcissent aussi parfois, en phase avec l’époque actuelle. Les textes s’assombrissent, influencés par l’ère du temps, même si la vision d’espoir est toujours là. En faisant des choix forts en termes de production sonore et artistique, Dätcha Mandala livre un album profond, solide, mâture, puissant et d’une constance inégalée jusque-là.

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org [{« type »: « link », « value »: « https://krakatoa.org/agenda/datcha-mandala-guests »}]

concert bordeaux