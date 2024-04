Soirée sur le Japon Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d’Ornon, samedi 4 mai 2024.

Soirée sur le Japon Repas et animations Samedi 4 mai, 19h00 Centre socioculturel Saint-Exupéry Tarif : 14€ tout public • 10€ adhérent VBS • 12€ adhérent CSC

L’association VO belles stars vous invite au centre socioculturel St-Exupéry pour une soirée sur le Japon.

Au programme :

Repas à partager et animations diverses

Attention, le nombre de places est limités ! Pensez à vous inscrire

Inscriptions et paiements auprès de VBS à l’accueil du CSC St-Exupéry:

le mercredi 3 avril de 17 h 00 à 19 h 00,

Le lundi 8 avril de 17 h 30 à 19 h 30

le vendredi 17 avril de 17 h 00 à 19 h 00

le lundi 22 avril de 17 h 00 à 19 h 00

Contact: Isabelle

Centre socioculturel Saint-Exupéry 33, chemin Gaston, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 40 08 80 80

Le centre socioculturel Saint-Exupéry apporte son soutien et ses conseils aux projets d’associations et aux jeunes du quartier de Sarcignan, où il est implanté. Il est également gestionnaire des jardins familiaux.

Le centre socioculturel Saint-Exupéry vous accueille tous les jours de la semaine

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

• Mardi de 14 h à 18 h

