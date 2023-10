Coeurs en Réolais Guitare Loubens, 5 mai 2024, Loubens.

Loubens,Gironde

Cette manifestation est une course (plusieurs circuits de trail, VTT ou randonnée), qui rentre dans le cadre des Parcours du Cœur. Elle est organisée au profit de la Fédération Française de Cardiologie afin de sensibiliser sur les maladies cardio-vasculaires et sur l’importance des activités physiques sur la santé. En parallèle de la course, des animations sont organisées avec l’organisation d’un village gourmand et d’un village santé..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 13:00:00. EUR.

Guitare Parking de la mairie

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This event is a race (several trail, mountain bike or hiking circuits), part of the Parcours du C?ur program. It is organized in aid of the French Federation of Cardiology, to raise awareness of cardiovascular disease and the importance of physical activity for good health. Alongside the race, there will be a gourmet village and a health village.

Este evento es una carrera (varios circuitos de trail, bicicleta de montaña o senderismo) que forma parte del Parcours du Cœur. Se organiza en beneficio de la Federación Francesa de Cardiología para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares y la importancia de la actividad física para gozar de buena salud. Paralelamente a la carrera, habrá un pueblo gastronómico y un pueblo de la salud.

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen Wettkampf (mehrere Trail-, Mountainbike- oder Wanderstrecken) im Rahmen der Parcours du C?ur. Sie wird zugunsten der Fédération Française de Cardiologie organisiert, um auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Bedeutung körperlicher Aktivitäten für die Gesundheit aufmerksam zu machen. Parallel zum Lauf werden ein Schlemmerdorf und ein Gesundheitsdorf organisiert.

