Croisière promenade gourmande Quai Ferdinand de Lesseps Rouen, 24 mars 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Points clés :

Ressourcez-vous d’une nature magnifique

Découvrez Rouen au fil de l’eau

Embarquez pour un moment de plaisir et d’évasion

Découvrir Rouen, depuis la Seine …La Cathédrale, le port ou l’Ile Lacroix revêtent de nouveaux atours lorsqu’on les admire depuis le fleuve. Embarquez pour un moment d’évasion et de découverte, accompagnés par les commentaires enregistrés d’un guide conférencier, avec, en option, des promenades gourmandes ou pétillantes.

Commentaires de Jacques Tanguy (par bande sonore).

En optant pour les promenades gourmandes, une boisson vous sera servie accompagnée d’une pièce sucrée. La promenade gourmande avec Champagne comprend une coupe de Champagne par personne..

2024-03-24 16:45:00 fin : 2024-03-24 18:15:00. .

Quai Ferdinand de Lesseps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Key points:

Rejuvenate from a beautiful nature

Discover Rouen along the water

Embark for a moment of pleasure and escape

Discover Rouen from the Seine : the Cathedral, the harbor or the Lacroix Island take on a whole new look when you admire them from the river. Embark for a moment of escape and discovery, accompanied by the recorded comments of a guide, with, as an option, gourmet or sparkling walks.

Commentary by Jacques Tanguy (on audio tape).

If you opt for the gourmet walks, you will be served a drink accompanied by a sweet. The gourmet walk with Champagne includes a glass of Champagne per person.

Puntos clave :

Rejuvenecer en plena naturaleza

Descubra Rouen a lo largo del agua

Embárquese en un momento de placer y evasión

Descubra Rouen desde el Sena… La catedral, el puerto o la isla Lacroix adquieren un nuevo aspecto cuando los admira desde el río. Embárquese en un momento de evasión y descubrimiento, acompañado por los comentarios grabados de un guía, con paseos gastronómicos o espumosos opcionales.

Comentario de Jacques Tanguy (en cinta de audio).

Si opta por los paseos gastronómicos, se le servirá una bebida y un dulce. El paseo gastronómico con champán incluye una copa de champán por persona.

Schlüsselpunkte :

Schöpfen Sie Kraft aus einer herrlichen Natur

Entdecken Sie Rouen auf dem Wasser

Gehen Sie an Bord für einen Moment des Vergnügens und der Flucht aus dem Alltag

Rouen entdecken, von der Seine aus ?Die Kathedrale, der Hafen oder die Ile Lacroix erscheinen in einem neuen Gewand, wenn man sie vom Fluss aus betrachtet. Gehen Sie an Bord und genießen Sie einen Moment der Flucht und der Entdeckung, begleitet von den aufgezeichneten Kommentaren eines Fremdenführers, mit optionalen Spaziergängen für Feinschmecker oder Prickelndes.

Kommentare von Jacques Tanguy (per Tonband).

Wenn Sie sich für die Gourmet-Spaziergänge entscheiden, wird Ihnen ein Getränk zusammen mit einem süßen Stück serviert. Der Gourmet-Spaziergang mit Champagner beinhaltet ein Glas Champagner pro Person.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche