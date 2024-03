80eme anniversaire du D’DAY et de la Bataille de Normandie Rouen, vendredi 1 mars 2024.

80eme anniversaire du D'DAY et de la Bataille de Normandie

L’année 2024 sera marquée par de fortes émotions alors qu’elle célèbrera le 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Des commémorations internationales en présence de chefs d’État, des feux d’artifice spectaculaires, des concerts, des parachutages, des bals, et de nombreux autres événements sont prévus tout au long de l’année pour commémorer cet événement historique.

Chaque année, des événements se déroulent autour du 6 juin, date anniversaire du Débarquement allié. Cependant, tous les 5 ans, les célébrations prennent une ampleur particulière avec des événements organisés tout au long de l’année, à travers toute la Normandie. Des moments forts, tels que l’embrasement de la côte avec des feux d’artifice synchronisés sur les sites majeurs du Débarquement, des concerts de la Liberté à Omaha Beach, des bals de la Libération, et un parachutage international de centaines de militaires au-dessus de Sainte-Mère-Eglise, sont prévus.

Les festivités se dérouleront tout au long de l’année, particulièrement aux beaux jours, offrant à tous une belle opportunité de s’associer à cet élan de fraternité. Du 25 février au 4 mai 2024, 80 visites seront offertes aux Normands grâce à un partenariat entre la Région Normandie et la Fédération des Guides de Normandie. Ces visites aborderont des thèmes variés tels que la reconstruction des villes détruites, le destin des civils pendant et après la guerre, le rôle des femmes pendant la bataille de Caen, ou encore la situation des enfants pendant la guerre.

Date :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-10-15

Rouen, Seine-Maritime, Normandie

