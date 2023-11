[Visite guidée] Les ateliers d’Etran (fabrique du caramel de pommes dieppois) 1 Grande Rue des Salines Martin-Église, 24 janvier 2024, Martin-Église.

Martin-Église,Seine-Maritime

Dieppe-Normandie Tourisme, en partenariat avec l’APEI, propose des visites guidées des Ateliers d’Etran, à Martin-Eglise.

Un parcours d’une durée de 2h permet aux curieux de découvrir les coulisses des ateliers du caramel de pommes. Histoire, recette, cuisson… Quelques-uns des secrets de fabrication vous seront dévoilés !

C’est également l’occasion de découvrir les autres activités de l’APEI de Martin-Eglise comme l’atelier de menuiserie ou encore la blanchisserie.

La visite se termine par le show-room où les visiteurs pourront acheter du caramel de pommes ou des objets en bois créés au sein des Ateliers.

Réservation obligatoire au 02 32 14 40 60 ou par mail à contact@dieppetourisme.com.

2024-01-24

1 Grande Rue des Salines RDV aux Ateliers d’Etran

Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie



Dieppe-Normandie Tourisme, in partnership with APEI, offers guided tours of the Ateliers d?Etran in Martin-Eglise.

A 2-hour tour takes the curious behind the scenes of the apple caramel workshops. History, recipe, cooking? Some of the secrets behind the making of caramel are revealed!

It’s also an opportunity to discover the other activities of the Martin-Eglise APEI, such as the carpentry workshop and the laundry.

The tour ends in the showroom, where visitors can buy apple caramel or wooden objects created in the Ateliers.

Reservations required on 02 32 14 40 60 or by e-mail at contact@dieppetourisme.com

Dieppe-Normandie Tourisme, en colaboración con la APEI, ofrece visitas guiadas a los Ateliers d’Etran, en Martin-Eglise.

Un recorrido de 2 horas permite a los curiosos descubrir los bastidores de los talleres de caramelo de manzana. Historia, recetas, cocina.. ¡Algunos de los secretos de fabricación le serán revelados!

También es una oportunidad para descubrir las demás actividades de la APEI de Martin-Eglise, como el taller de carpintería o la lavandería.

La visita finaliza en la sala de exposición donde los visitantes pueden comprar caramelo de manzana u objetos de madera creados en los talleres.

Es necesario reservar en el 02 32 14 40 60 o por correo electrónico a contact@dieppetourisme.com

Dieppe-Normandie Tourisme bietet in Partnerschaft mit der APEI Führungen durch die Ateliers d’Etran in Martin-Eglise an.

Auf einem zweistündigen Rundgang können Neugierige einen Blick hinter die Kulissen der Ateliers werfen, in denen Apfelkaramell hergestellt wird. Geschichte, Rezept, Kochen? Einige der Herstellungsgeheimnisse werden Ihnen enthüllt!

Es ist auch eine gute Gelegenheit, die anderen Aktivitäten der APEI Martin-Eglise wie die Tischlerei oder die Wäscherei zu entdecken.

Der Besuch endet im Showroom, wo die Besucher Apfelkaramell oder in den Werkstätten hergestellte Holzgegenstände kaufen können.

Reservierung erforderlich unter 02 32 14 40 60 oder per E-Mail an contact@dieppetourisme.com

