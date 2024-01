Concert UTO Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mercredi 22 mai 2024.

Concert UTO Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 20:00:00

fin : 2024-05-22

> UTO [Trip-hop]

Pop de la nuit et trip-hop du jour, le duo UTO manie aussi bien les codes de l’efficacité que ceux de l’expérimentation. Fusionnels, ils habitent, écrivent, composent, enregistrent, produisent et mixent leur musique dans un studio situé au fond d’un bois. Entre folk anglo-saxonne des 70’s et électro, en passant par la scène musicale britannique des 90’s, leur style prouve leur amour de l’éclectisme.

> UTO [Trip-hop]

Pop de la nuit et trip-hop du jour, le duo UTO manie aussi bien les codes de l’efficacité que ceux de l’expérimentation. Fusionnels, ils habitent, écrivent, composent, enregistrent, produisent et mixent leur musique dans un studio situé au fond d’un bois. Entre folk anglo-saxonne des 70’s et électro, en passant par la scène musicale britannique des 90’s, leur style prouve leur amour de l’éclectisme.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert UTO Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie