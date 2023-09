Concert musiques du monde « un envol vers la Sicile » Salle des fêtes La Chapelle-sur-Dun, 22 mai 2024, La Chapelle-sur-Dun.

La Chapelle-sur-Dun,Seine-Maritime

CAFÉ TRINACRIA

Gera Bertolone et Roberto Stimoli, musicien·n·e·s virtuoses jouent les plus belles pièces de compositeurs siciliens. Au confluent de la musique classique, du jazz, de la musique du monde, le concert fait revivre aujourd’hui le son et l’atmosphère de toute une époque. Ils révèlent de véritables trésors musicaux du début du XXe siècle dans des transcriptions inédites et modernes. Ces œuvres ont influencé de nombreux compositeurs comme Nino Rota, Ennio Morricone et sont à l’origine des bandes sons des films mythiques Le Parrain, Il était une fois en Amérique. Le concert du duo Café Trinacria est le résultat d’un long travail de recherche, dans des collections privées et des bibliothèques spécialisées. Les deux artistes nous invitent à une parenthèse ensoleillée, à un voyage plein d’émotions !

DURÉE 1H10

TARIFS C : de 6 € à 11 €

A 20h à la salle des fêtes de la Chapelle sur Dun.

Salle des fêtes

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



Virtuoso musicians Gera Bertolone and Roberto Stimoli play the finest pieces by Sicilian composers. At the confluence of classical, jazz and world music, the concert revives the sound and atmosphere of an entire era. They reveal true musical treasures from the early 20th century in previously unpublished, modern transcriptions. These works have influenced composers such as Nino Rota and Ennio Morricone, and were the inspiration for the soundtracks to the legendary films The Godfather and Once Upon a Time in America. The Café Trinacria concert is the result of extensive research in private collections and specialized libraries. The two artists invite us to a sunny interlude, a journey full of emotion!

RUNNING TIME 1H10

RATES C : from 6 ? to 11 ?

At 8pm in the Salle des Fêtes, La Chapelle sur Dun

Los virtuosos músicos Gera Bertolone y Roberto Stimoli interpretan las mejores piezas de compositores sicilianos. En la encrucijada de la música clásica, el jazz y las músicas del mundo, el concierto revive el sonido y la atmósfera de toda una época. Revelan verdaderos tesoros musicales de principios del siglo XX en transcripciones modernas inéditas. Estas obras han influido en compositores como Nino Rota y Ennio Morricone, y sirvieron de inspiración para las bandas sonoras de las legendarias películas El Padrino y Érase una vez en América. El concierto del Café Trinacria es el resultado de una amplia investigación en colecciones privadas y bibliotecas especializadas. Los dos artistas nos invitan a un interludio soleado, ¡un viaje lleno de emoción!

DURACIÓN 1H10

TARIFAS C : de 6 ? a 11 ?

A las 20:00 h en la Salle des Fêtes, La Chapelle sur Dun

Die virtuosen Musiker Gera Bertolone und Roberto Stimoli spielen die schönsten Stücke sizilianischer Komponisten. An der Schnittstelle zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik lässt das Konzert den Klang und die Atmosphäre einer ganzen Epoche wieder aufleben. Sie enthüllen wahre musikalische Schätze des frühen 20. Jahrhunderts in unveröffentlichten und modernen Transkriptionen. Diese Werke haben viele Komponisten wie Nino Rota und Ennio Morricone beeinflusst und sind die Grundlage für die Soundtracks der legendären Filme « Der Pate » und « Es war einmal in Amerika ». Das Konzert des Duos Café Trinacria ist das Ergebnis einer langen Recherchearbeit in privaten Sammlungen und Fachbibliotheken. Die beiden Künstler laden uns zu einer sonnigen Auszeit und einer Reise voller Emotionen ein!

DAUER 1 STD. 10 MIN

TARIFE C: von 6 ? bis 11 ?

Um 20 Uhr im Festsaal von La Chapelle sur Dun

