Molière trilogie (épisode 2) : Le combat Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 22 mai 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Molière est à présent reconnu, les ennuis accompagnent la réussite. Tartuffe est censuré ! Molière et sa troupe répètent les « Précieuses contre-attaquent » en attendant la décision du roi. Chacune de ses pièces suscite la polémique et il doit se battre sur tous les fronts.

Le spectacle : de 6€ à 13€

Tarif plein trilogie : 26€ – Tarif réduit trilogie : 18€.

2024-05-22 20:00:00 fin : 2024-05-22 21:15:00. .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Salle Michel Audiard

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Molière was now a household name, and with success came trouble. Tartuffe is censored! Molière and his troupe rehearse « Les Précieuses contre-attaquent » while awaiting the king’s decision. Each of his plays provoked controversy, and he had to fight on all fronts.

Show price: 6? to 13?

Full trilogy price: 26? – Reduced trilogy price: 18?

Molière era ahora reconocido, pero el éxito vino acompañado de problemas. Tartufo es censurado Molière y su compañía ensayan « Les Précieuses contre-attaquent » mientras esperan la decisión del Rey. Cada una de sus obras suscita polémicas y Molière tiene que luchar en todos los frentes.

Precio del espectáculo: de 6? a 13?

Precio trilogía completa: 26 – Precio trilogía reducida: 18

Molière wird nun anerkannt, und mit dem Erfolg kommt auch der Ärger. Tartuffe wird zensiert! Molière und seine Truppe proben die « Pretiosen schlagen zurück », während sie auf die Entscheidung des Königs warten. Jedes seiner Stücke löst Kontroversen aus und er muss an allen Fronten kämpfen.

Die Vorstellung: von 6? bis 13?

Voller Preis Trilogie: 26? – Ermäßigter Preis Trilogie: 18?

