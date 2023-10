Alison Young & Her French Gang Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan, 21 mai 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Nous l’avions découverte dans la région grâce au charismatique Big Rude Jake : le chanteur de Toronto (disparu en 2022) l’avait emmenée avec lui pour trois tournées françaises en 2011, 2012 et 2017. Et on l’avait tout de suite adorée ! Alison Young revient pour proposer, avec ses compères normands, un répertoire « swing sans chichi, rythm’n’blues vieille école, et jump blues ».

Concert dans le cadre des Jazz club proposés par l’École d’Improvisation Jazz.

Une invitation est lancée à la communauté swing et danse pour célébrer la rencontre et le partage entre les musiciens et les danseurs, qui ne connaissent pas de frontière.

Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82..

2024-05-21 20:30:00 fin : 2024-05-21 . .

Rue Nicolas Poussin

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



We discovered her in the region thanks to the charismatic Big Rude Jake: the Toronto singer (who died in 2022) took her with him on three French tours in 2011, 2012 and 2017. And we loved her right away! Alison Young returns with her Normandy bandmates to offer a repertoire of « no-frills swing, old-school rhythm?n?blues and jump blues ».

Concert as part of the Jazz Club series organized by the École d’Improvisation Jazz.

An invitation to the swing and dance community to celebrate the meeting and sharing between musicians and dancers, who know no boundaries.

Reservations: CDN de Normandie-Rouen box office, by phone 02 35 70 22 82.

La descubrimos en la región gracias al carismático Big Rude Jake: el cantante de Toronto (fallecido en 2022) la llevó con él en tres giras francesas en 2011, 2012 y 2017. ¡Y nos encantó enseguida! Alison Young vuelve con su banda desde Normandía para ofrecer un repertorio de « swing sin florituras, rhythm?n?blues de la vieja escuela y jump blues ».

Concierto en el marco del Jazz Club organizado por la École d’Improvisation Jazz.

Una invitación a la comunidad del swing y del baile para celebrar el encuentro y el intercambio entre músicos y bailarines, que no conocen fronteras.

Reservas: taquilla del CDN Normandie-Rouen, por teléfono en el 02 35 70 22 82.

Wir hatten sie in der Region dank des charismatischen Big Rude Jake entdeckt: Der Sänger aus Toronto (gestorben 2022) hatte sie auf drei Frankreich-Tourneen 2011, 2012 und 2017 mitgenommen. Und wir haben sie sofort geliebt! Alison Young kehrt zurück, um mit ihren Mitstreitern aus der Normandie ein Repertoire aus « Swing ohne Chichi, Rhythm?n?Blues alter Schule und Jump Blues » anzubieten.

Das Konzert findet im Rahmen der von der École d’Improvisation Jazz angebotenen Jazzclubs statt.

Es ergeht eine Einladung an die Swing- und Tanzgemeinschaft, um die Begegnung und den Austausch zwischen Musikern und Tänzern zu feiern, die keine Grenzen kennen.

Reservierungen: Kartenverkauf des CDN de Normandie-Rouen, telefonisch unter 02 35 70 22 82.

