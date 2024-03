DECOUVERTE DE LA CRESSONNIERE DU BEC DE MORTAGNE Fécamp, mardi 23 avril 2024.

DECOUVERTE DE LA CRESSONNIERE DU BEC DE MORTAGNE Fécamp Seine-Maritime

M. et Mme Martin vous accueillent sur leur lieu de production.

Depuis 1959, le cresson est produit dans la vallée du Bec de Mortagne. Une source se trouve au départ de l’alimentation des bassins, elle passe dans la cressonnière pour alimenter les bassins et se jette dans la rivière de Ganzeville pour finir sa course dans la mer à Fécamp. Ils vous expliqueront comment le cresson est semé et récolté aucun produit chimique, ni engrais, ses bienfaits pour la santé…

Une dégustation de soupe et cake vous sera enfin proposée.

Conditions :

Durée 1h30

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

M. et Mme Martin vous accueillent sur leur lieu de production.

Depuis 1959, le cresson est produit dans la vallée du Bec de Mortagne. Une source se trouve au départ de l’alimentation des bassins, elle passe dans la cressonnière pour alimenter les bassins et se jette dans la rivière de Ganzeville pour finir sa course dans la mer à Fécamp. Ils vous expliqueront comment le cresson est semé et récolté aucun produit chimique, ni engrais, ses bienfaits pour la santé…

Une dégustation de soupe et cake vous sera enfin proposée.

Conditions :

Durée 1h30

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23 16:30:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement DECOUVERTE DE LA CRESSONNIERE DU BEC DE MORTAGNE Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp