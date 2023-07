Alison Young & Her French Gang Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 21 mai 2024, Mont-Saint-Aignan.

Alison Young & Her French Gang Mardi 21 mai 2024, 20h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 12€ / 10€

Nous l’avions découverte dans la région grâce au charismatique Big Rude Jake : le chanteur de Toronto (disparu en 2022) l’avait emmenée avec lui pour trois tournées françaises en 2011, 2012 et 2017. Et on l’avait tout de suite adorée ! Alison Young revient pour proposer, avec ses compères normands, un répertoire « swing sans chichi, rythm’n’blues vieille école, et jump blues ».

Une invitation est lancée à la communauté swing et danse pour célébrer la rencontre et le partage entre les musiciens et les danseurs, qui ne connaissent pas de frontière.

Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-21T20:30:00+02:00 – 2024-05-21T22:00:00+02:00

