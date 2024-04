Exposition Elégances Quand la mode raconte l’histoire Abbaye de Graville Le Havre, samedi 18 mai 2024.

Exposition Elégances Quand la mode raconte l’histoire Abbaye de Graville Le Havre Seine-Maritime

L’exposition présentée à l’Abbaye de Graville propose une relecture des collections des Musées d’Art et d’Histoires du Havre Sculptures, peintures, gravures à travers le prisme du costume, des modes et de leur évolution.

Pour enrichir cette approche pluridisciplinaire, les collections des musées dialoguent avec une vingtaine de costumes historiques (XIIIe-XVIe s.), reconstitués par l’atelier de La Dame d’Atours . Cet atelier fondé par Nathalie Harran, historienne, spécialiste de la mode et créatrice de costumes historiques, a reçu la certification Entreprise du Patrimoine Vivant en 2017. Ses modèles, présentés sur mannequins sont dessinés, taillés, cousus à partir de patrons anciens, conçus dans le respect des techniques traditionnelles et dans des matériaux aussi proches que possible des originaux.

Pendant la durée de l’exposition, leurs silhouettes animent le parcours de visite de l’abbaye et, présentées en regard des collections, elles offrent aux publics de découvrir, sous un jour différent, le lieu et les collections patrimoniales qu’il abrite.

Au-delà d’une thématique accessible et séduisante, l’histoire du vêtement et des modes, affaire de goûts, de classes sociales et de sensibilité, reflète celle des sociétés qu’elle caractérise et dont les collections patrimoniales témoignent également.

Rassemblées dans le cadre d’une exposition, ces collections patrimoniales et les œuvres didactiques conçues par La Dame d’Atours s’éclairent mutuellement pour proposer aux visiteurs de l’abbaye une rencontre inattendue avec l’esprit d’une époque turbulente, riche en transformations sociales, économiques et politiques, dont le Costume illustre les usages, les coutumes et les valeurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 13:45:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

