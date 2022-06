Places en Musique Aubagne, 7 juillet 2022, Aubagne.

Places en Musique

9, boulevard Lakanal Cour du SATIS Aubagne Bouches-du-Rhône Cour du SATIS 9, boulevard Lakanal

2022-07-07 19:00:00 – 2022-07-07 20:00:00

Cour du SATIS 9, boulevard Lakanal

Aubagne

Bouches-du-Rhône

Bande Originale, c’est l’ambiance sonore et les dialogues du 7ème art. On reconnait des voix familières et instantanément on plonge dans l’ambiance du Parrain, d’Out of Africa, de la gloire de mon père, de Pulp Fiction…

Ce sont 7 musiciens qui, sur des arrangements originaux, relèvent le défi de remplacer tour à tour un orchestre symphonique, un big band de jazz ou un groupe de rock.

Concert de Bande Originale – Musiques de films

Bande Originale, c’est l’ambiance sonore et les dialogues du 7ème art. On reconnait des voix familières et instantanément on plonge dans l’ambiance du Parrain, d’Out of Africa, de la gloire de mon père, de Pulp Fiction…

Ce sont 7 musiciens qui, sur des arrangements originaux, relèvent le défi de remplacer tour à tour un orchestre symphonique, un big band de jazz ou un groupe de rock.

Cour du SATIS 9, boulevard Lakanal Aubagne

dernière mise à jour : 2022-06-20 par