Carnaval 1 Allées Jean Jaurès Istres, samedi 27 avril 2024.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27

Des explosions de couleurs dans les costumes et les décorations des chars, des musiques et des nuages de confettis sont de rigueur pour ce début de printemps. Composé de plusieurs chars, il parcourt les rues du centre-ville dans un grand charivari.Enfants

Les différents chars sont, comme chaque année, accompagnés par les associations Istréennes.



Parcours : Avenue du Palio – Bd Guizonnier – Av Hélène Boucher – Bd République – All Jean Jaurès – Bd Fréderic Mistral (théâtre) – Av Léon Blum -

Arrivée Esplanade Charles De Gaulle

.

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



