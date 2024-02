Découverte de la miellerie de Sulauze Lieu dit Sulauze Istres, samedi 4 mai 2024.

Découvrez le monde fascinant des abeilles et le doux secret de la fabrication du miel lors d’une visite immersive au cœur la miellerie du domaine de Sulauze.

Ce voyage sensoriel unique vous invite à plonger dans l’univers de l’apiculture, où tradition et passion se mêlent pour donner naissance à l’un des trésors de la nature le miel. Julie Victoria, apicultrice, vous initiera à l’histoire de la miellerie. Elle vous partagera avec enthousiasme son amour pour les abeilles et l’importance vitale de ces pollinisateurs pour notre écosystème.



A l’issue de la visite, vous aurez la possibilité de déguster le miel du domaine. Laissez-vous surprendre par la diversité des saveurs, textures et arômes, reflet de la richesse florale du domaine et de la Provence environnante.



Tout au long de votre visite, Julie se fera un plaisir de répondre à vos questions, vous offrant un regard éclairé sur les défis de l’apiculture moderne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

Lieu dit Sulauze Domaine de Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

L’événement Découverte de la miellerie de Sulauze Istres a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Istres