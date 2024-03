Débats, rencontres, signatures et projections de films Festival du dessin Arles, samedi 4 mai 2024.

Débats, rencontres, signatures et projections de films Festival du dessin Arles Bouches-du-Rhône

Durant les week-ends des 27 et 28 avril, et 4 et 5 mai 2024, des tables rondes avec les artistes exposés et des médiateurs culturels seront organisées au théâtre municipal autour des thématiques clefs.

D’autres rencontre seront au rendez-vous dans des lieux partenaires du festival comme le musée de l’Arles antique ou Croisière.



Durant le festival, des projections de films sur les grands dessinateurs qui ont marqué l’imaginaire collectif seront au programme du cinéma Le Méjan Actes Sud. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Différents lieux de la commune

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Débats, rencontres, signatures et projections de films Festival du dessin Arles a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme d’Arles