Des projections/rencontres gratuites de courts métrages que nous organisons tous les premiers samedis du mois au cinéma le Miroir du Centre de la Vieille Charité à 16h. Un.e cinéaste est présent.e à chaque séance pour présenter son film..

Tous les premiers samedis de chaque mois retrouvez-nous au cinéma le Miroir du Centre de la Vieille Charité à Marseille.



Au programme



•• Samedi 3 février



– « Las Visitantes » d’Enrique Buleo [Fiction – 15’ – 2022 – Quatre Films, Ikki Films]

Trois femmes retraitées voyagent en bus pour découvrir l’Europe. Elles ont récemment perdu leur mari et maintenant il est temps de vivre. Elles ont entendu les gens parler des merveilles du tourisme toute leur vie et meurent d’envie d’en faire l’expérience.



– « Mon p’tit papa » de Mahaut Adam [Fiction – 18’ – 2022 – Ecce Films]

La main dans le sac ! Quand son petit copain la surprend en plein rencard avec un homme de 50 ans, Mira ne voit qu’une seule solution, le faire passer pour son père.



– « Safety Matches » de Pauline Bailay [Fiction – 20’ – 2022 – Ecce Films]

Une cité pavillonnaire frappée par une incompréhensible disparition de portes d’entrée. Entre deux pauses « cigarette », Léa et Claude mènent l’enquête.



– « Rapide » de Paul Rigoux [Fiction – 24’ – 2022 – G.R.E.C]

Jean est un « lent », il construit sa vie autour de ses angoisses, et se considère inadapté à la vie en société. Il vit en colocation avec Alex, qui lui, est un « rapide ». Passionné par l’aérodynamisme et l’eurodance, Alex vit vite, se pose le moins de questions possible. Un matin, il reçoit chez eux une amie « rapide », Lou, alors que Jean avait lui aussi prévu de recevoir une amie « lente », Caroline.



•• Samedi 2 mars

Invitée : Julia Kowalski, réalisatrice du film « J’ai vu le visage du diable ».



– « Episodes from the Life of Dr Jekyll and Mr Hyde » de Paul Bush [Fiction, expérimental – 5’ – 2001 – Ancient Mariner Production LTD – Royaume Uni]

Imaginez que la caméra soit possédée d’une psychose semblable à la schizophrénie humaine ; supposons que cette maladie modifie subtilement chaque image du film tout en laissant le récit superficiellement intact. Imaginez ensuite que ces symptômes sont apparus à la suite du traumatisme de l’enregistrement d’événements bizarres ou horribles, par exemple ceux du film d’horreur de 1941 : Dr Jekyll and Mr. Hide.



– « Mammy Water » de Jean Rouch [Documentaire – 19’ – 1954 – Les Films de la Pléiade]Un film court sur les techniques de pêche et les rituels des Fanti au Ghana : pêche en haute mer des « surf boys », funérailles traditionnelles et catholiques d’une prêtresse de Mammy Water, le génie de l’eau, cérémonie en l’honneur de Mammy Water pour l’ouverture de la pêche… Une séance spéciale (écoute et projection) permettant de découvrir les états du « commentaire » (voix off) de ce film monté et sonorisé plusieurs fois.



– « Margarethe 89 » de Lucas Malbrun [Animation – 18’ – 2023 – Eddy Production]

Leipzig, 1989. Margarethe, une jeune punk contestataire du régime est-allemand, est internée en hôpital psychiatrique. Elle tente de s’enfuir pour rejoindre Heinrich, un chanteur punk dont elle est amoureuse. Mais alors que le régime vit ses dernières heures, la Stasi répand plus que jamais ses mouchards.



– « J’ai vu le visage du diable » de Julia Kowalski [Animation – 36’ – 2023 – Venin Films]

Koscierzyna, petite bourgade du nord de la Pologne, de nos jours. Majka, 18 ans, est convaincue d’être possédée. Elle décide de rencontrer le père Marek Rogala, un prêtre exorciste.



•• Samedi 6 avril

En partenariat avec AFLAM Diffusion des cinémas des pays arabes, dans le cadre des Écrans d’Aflam et de la 11e édition du festival Aflam qui se déroulera du 13 au 20 avril 2024.

Invitée : Nina Khada, réalisatrice du film « Je me suis mordue la langue ».



– « La tempête » de Dania Reymond-Boughenou [Documentaire, expérimental – 10’ – 2016 – G.R.E.C]

Un homme se souvient de sa première projection au cinéma.



– « Pacific club » de Valentin Noujaïm [Documentaire, animation – 16’ – 2023 – Iliade & Films]

En 1979, dans les sous-sols de la Défense, le quartier d’affaires de Paris, ouvre le Pacific Club, première boîte de nuit à accueillir les Arabes de banlieue. Azedine, 18 ans à l’époque, nous raconte l’histoire oubliée de ce club et de ceux qui l’ont fréquenté.



– « Je me suis mordue la langue » de Nina Khada [Documentaire – 25’ – 2021 – Les Films Rouges]

Alors que je n’arrive pas à me rendre dans mon pays, je décide de faire un détour. Je déambule dans la ville de Tunis à la recherche de ma langue d’origine, l’algérien.



+ 2 films surprises !



•• Samedi 4 mai

Séance spéciale Carte Blanche à BIM

Invité.e. surprise



Pour la deuxième année consécutive, Des courts l’après-midi a le plaisir d’inviter le Festival marseillais BIM, consacré à la bande dessinée et l’illustration. Avant l’heure, c’est déjà l’heure ! Pour annoncer sa nouvelle édition qui aura lieu en juin 2024, l’équipe du BIM nous concoctera un programme de courts métrages liés au dessin et à la BD autour de la thématique du sport.

En présence de l’équipe du BIM.



– « Dernier round » de Nine Antico et Julie Conte [Documentaire – 14’ – 2018 – Autoproduit]

« Je crois que ma nature profonde me porte à la violence ». À force d’entraînements et motivée par ses coachs, Marion pense être enfin prête à monter sur le ring. Dernier Round raconte l’histoire de son premier et dernier combat.



– « Vengeance et terre battue » de Mathieu Sapin [Fiction – 20’ – 2014 – Bizibi Productions]

Rita Cerveau, la femme la plus intelligente du monde, est dépressive. Alors qu’elle tente de lutter contre le spleen en se faisant masser le crâne par un inconnu, elle est appelée pour résoudre une enquête criminelle : Ruben Gonzales, la star internationale de tennis, a été assassiné…



+ 3 autres films !

Nous vous invitons à découvrir prochainement le programme complet de la séance sur : bimfestival.org et descourtslapres-midi.fr



•• Samedi 1er juin

Une séance consacrée aux courts métrages des producteurs et productrices de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur membres de l’Association L.P.A (l’Association des Producteur.rice.s Associé.e.s).

En présence des producteur.rice.s et des équipes des films.



– « Poule noire » de Marion Clauzel [Fiction – 13’ – 2022 – Prima Luce, Melocoton Films]

Dans la chaleur de l’été, Auguste, 4 ans, se rend chaque matin au poulailler, le plus tôt possible, pour être le premier à ramasser l’oeuf de la poule noire. Mais un jour, le nid demeure désespérément vide…



– « The ancien child » de Fabrizio Polpettini [Fiction – 16’50 – 2016 – La bête]

De l’argile, nous faisons un pot, mais c’est le vide à l’intérieur qui retient ce que nous voulons.



– « Le loup et la chatte » de Jean-Sébastien Bernard [Fiction – 20’ – 2023 – 13 Prods et Insolence production]

Loup, treize ans, sourd de naissance, passe ses vacances d’été dans un camping en compagnie de sa mère, Léa. Ils ont développé une relation exclusive que la rencontre avec un maître-nageur et une adolescente va bouleverser.



– « L’heure des enfants » d’Ève Chems de Brouwer [Fiction – 13’ – 2022 – Gogogo Films]

Un lien fusionnel unit Tallulah aux enfants qu’elle garde chaque soir après l’école. Un jour, un tragique événement fait tomber sur elle une lourde responsabilité.



– « Hors de la brume » de Tigrane Minassian [Fiction – 14’33 – 2023 – Adastra]

Arrière-pays niçois, 1978. Le soir de Noël, Annie reçoit un appel téléphonique de sa fille qui l’a quittée des années plus tôt pour rejoindre une secte…

