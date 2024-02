Cap à l’est ! Centre Hospitalier Spécialisé de Valvert Marseille 1er Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Depuis 2019, le Théâtre La Cité, organisateur de la Biennale, mène des créations partagées entre habitant·es et artistes dans l’est de Marseille.



Cette journée, pensée comme une grande fête dans ce parc verdoyant encore méconnu, marque l’aboutissement d’un cycle de deux ans mené avec des patient·es, des soignant·es du Centre hospitalier Valvert, ainsi que des habitant·es des quartiers alentour, en collaboration avec la MPT La Rouguière et en partenariat avec la MPT Vallée de l’Huveaune (11e).



14h · Scène partagée

Une scène ouverte à toutes et tous



Un poème, une danse, une scène de théâtre, un slam, une chanson, un texte qui dit quelque chose de vous et du monde qui vous entoure… La scène est à vous le temps d’une clameur !

En ouverture, Gil Spadari présentera un extrait de son texte L’homme vient de la mer.



Ouvert à toutes et tous (dans la limite des places disponibles), inscriptions sur place dès 13h.



15h30 · À l’ombre des soleils éteints

Une création partagée mise en scène par Julie Villeneuve



Un camping-car au cœur du Centre hospitalier Valvert, des voyages pavillonnaires, des êtres du dedans et du dehors… Certain·es passent, déposent une phrase, un texte, une idée, d’autres montent pour cheminer avec nous. Des mots retenus, des discussions métaphysiques et poétiques, une possibilité d’être, sans limites. Être là avec nos folies, nos difficultés. Danser contre l’ennui, contre l’oubli, chanter mal, chanter bien, s’en foutre puisque chaque geste vient tisser, avec le geste de l’autre, un écho… Notre travail est polymorphique, ouvert aux grands fous, aux petits fous, à tous·tes. Nous ne cherchons rien de normal. Nous ne cherchons rien d’autre que la beauté, la poésie, la joie. Nous laissons la place, nous attendons, nous nous perdons, et nous rions beaucoup.



16h30 · Goûter partagé

Un goûter préparé par le Bouillon de Noailles, accompagné d’impromptus avec les équipes soignantes, les patient·es et autres acteur·ices culturel·les de l’hôpital.



17h · Carte blanche aux complices

Proposition surprise !



Depuis novembre 2023, nous avons associé un groupe de complices à la programmation et à l’organisation de cette journée. Ce groupe réunit des personnes de tous horizons, familières ou curieuses des tentatives que nous menons au Théâtre La Cité et dans la Biennale des écritures du réel. Ils·elles vous invitent aujourd’hui à découvrir leur choix de programmation artistique.



Une journée en partenariat avec Centre hospitalier Valvert, association Ose l’art, MPT La Rouguière, MPT Vallée de l’Huveaune, Le Bouillon de Noailles.



Distribution (À l’ombre des soleils éteints)



· Mise en scène Julie Villeneuve Cie Le Facteur indépendant · Complices artistiques Mathilde Lefèvre et Florence Lloret · Avec la participation des patient·es, de l’équipe soignante du Centre hospitalier Valvert et des habitant·es du territoire



Crédits de production (À l’ombre des soleils éteints)



· Production Théâtre La Cité · Coproduction Cie Le Facteur indépendant · Partenariat Centre hospitalier Valvert association Ose l’art/Fabrique Musicale · Soutiens DRAC PACA et Agence régionale de santé Culture et santé, DRAC PACA Été culturel 2023. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Centre Hospitalier Spécialisé de Valvert 78 boulevard des Libérateurs

Marseille 1er Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

