Finale P.A.C.A. Buzz Booster Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Finale P.A.C.A. Buzz Booster Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous pour la finale régionale du Buzz Booster qui se déroulera le 4 mai prochain à l’Espace Julien !

Depuis 14 ans, Buzz Booster a pour objectif de valoriser la scène musicale rap, d’accompagner la démarche de professionnalisation d’artistes émergents, de dynamiser le réseau de diffusion des musiques urbaines et de réunir un réseau national d’acteurs Hip Hop.



Buzz Booster est piloté au niveau national par l’association Buzz Booster France, qui rassemble les principaux acteurs et organisateurs d’événements hip-hop en France. Buzz Booster compte 11 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts de France, Île de France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Suite à la session d’écoute PACA, nous sommes fiers de vous dévoiler les artistes qualifié.e.s pour la finale régionale du Buzz Booster qui se déroulera le 4 mai prochain à l’Espace Julien !



Jonny Vegas

Joy C

Sikki

Yuuki .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Finale P.A.C.A. Buzz Booster Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-26 par Ville de Marseille