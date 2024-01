PH4 présente No Escape w/ Snts Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

PH4 présente No Escape w/ Snts Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 23:59:00

fin : 2024-05-04

PH4 présente No Escape w/ Snts – Rendez-vous au Dock des Suds samedi 4 mai.

Nous avons l’honneur d’accueillir l’artiste SNTS en cité phocéenne le samedi 4 mai au Dock des Suds.

SNTS est un acteur majeur de la techno industrielle sombre et texturée connu dans le monde entier pour ses SET LIVE d’un autre temps.

Célèbre aussi pour ses tracks “An Era Of Absurdity” “Ego Death” ou encore “Open The Other Eye – SNTS remix”, il est aujourd’hui un artiste inévitable des plus grands festivals et événements du monde.

Pour partager la scène, nos artistes résidents BENZO et WOLK, ainsi que BLASPHEME, le fondateur d’Eclipse et l’incontournable MARKUS VOLKER seront présents..

Votre confiance nous pousse tous les jours à nous surpasser et cet événement marque un nouveau palier dans l’aventure de Ph4 Records.



Line Up



• Snts (Snts Records, Sacred Court Label – Es)

Industrial Techno



• Benzo (Item Artists, PH4 Records – Marseille, Fr)

Hard Techno, Industrial Techno



• Wolk (Item Artists, PH4 Records – Marseille, Fr)

Deep Techno, Progressive



• Markus Volker ( Marseille, Fr)

Peak Time Techno



• Blasphème (Eclipse, No Gender – Marseille, Fr)

Industrial techno, Raw, Hardcore

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement PH4 présente No Escape w/ Snts Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-18 par Ville de Marseille