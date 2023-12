LA MAGIE CONTINUE Place des Jacobins Rieux-Volvestre, 2 janvier 2024, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:30:00

fin : 2024-01-05 21:30:00

Le service Jeunesse de Rieux(Volvestre et l’association Jeunesse Volvestre vous proposent un espace d’naimation, de rencontre et de partage dédié aux enfants et aux familles pour que « LA MAGIE CONTINUE ».

Venez passer d’agréables moments les mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier au parc des Jacobins.

Place des Jacobins

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE