FESTIVAL ALCHIMIE DU JEU DE TOULOUSE Concorde Avenue Aussonne, vendredi 3 mai 2024.

Aussonne Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

Le temps d’un week-end, le festival Alchimie du jeu de Toulouse vous propose toutes sortes d’activités ludiques en accès libre ! De nombreuses associations de jeux de la région toulousaine s’allient dans un seul et même but : partager le plaisir du jeu avec le plus grand nombre.

Pour sa 21ème édition, le festival vous propose : jeux de rôles, jeux en extérieur, jeux classiques, jeux en bois, animations, jeux géants, jeux en avant-première, jeux de demain présentés par leurs auteurs, … mais aussi , tournois, rencontres et autographes avec vos auteurs favoris…

Venez jouer et découvrir les coups de cœur du festival ! Avec son entrée libre, ses interprètes langue des signes, son espace enfant, ses jeux accessibles aux déficients visuels, la pierre philosophale du festival reste l’accessibilité du jeu pour tous.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-evenements.com



