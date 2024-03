Initiation à l’art contemporain #3 : voir l’art c’est voir le monde Centre culturel Bellegarde Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

Initiation à l’art contemporain #3 : voir l’art c’est voir le monde Conférence – Sylvie Corroler Jeudi 2 mai, 18h00 Centre culturel Bellegarde Tarif D

Paul Klee disait : « L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Lorsqu’elle est rendue visible, l’oeuvre se déploie et opère par un phénomène de dévoilement. Il peut arriver que notre rencontre avec une oeuvre d’art modifie notre rapport au monde, car elle nous a rendu plus sensible à quelque chose, c’est-à-dire plus intelligent.

Durée 1h30

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 44 88 https://bellegarde.toulouse.fr/

© Petits riens, Pascale Marthine Tayou, Fondation Lambert, 2023