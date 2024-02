Alba Delmont Le Bijou Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

Alba Delmont Imaginez Barbara et Lhasa dans un film d’Almodóvar. Une voix qui vous chaloupe les sens. Une guitare comme une poésie. Jeudi 2 mai, 21h30 Le Bijou

2024-05-02T21:30:00+02:00 – 2024-05-02T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-02T21:30:00+02:00 – 2024-05-02T22:30:00+02:00

Imaginez Barbara et Lhasa dans un film d’Almodóvar. Une voix qui vous chaloupe les sens. Une guitare comme une poésie. Deux présences fortes et lumineuses aux fragrances du sud et à l’énergie communicative. Des histoires qui vous prennent par la main, des mots qui vous susurrent jusqu’à la moelle épinière. Des chansons… Comme un parfum inoubliable et lancinant… Alba Delmont, c’est la rencontre entre deux artistes que rien ne destinait à réunir. La fusion de deux caractères aussi trempés qu’opposés Alba la méditerranéenne pétillante, « hableuse » et tourmentée, Nicolás l’occitan taiseux, « el roble », sobre et solide qui n’a d’espagnol que l’accent qu’elle tient à lui mettre sur le a.

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300

