Les fous alliés Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

Les fous alliés Une comédie pince-sans-rire qui frôle l’absurde et le surréalisme. Hugo et Victor vont endosser le rôle de seize personnages et passer de l’un à l’autre avec beaucoup de finesse d’émotion et d’humour 2 – 4 mai Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:00:00+02:00 – 2024-05-04T21:00:00+02:00

Comédie Tout public à partir de 10 ans

Par la compagnie L’inventorium de Calliope

Une comédie pince-sans-rire, qui frôle l’absurde et le surréalisme. Une succession de face-à-face drôles et improbables, où rien n’égale l’égoïsme, la mauvaise foi, la lâcheté, l’hypocrisie des personnages. Un texte qui, en les parodiant, nous renvoie à nos propres défauts dans la relation à l’autre.

Pendant 1h10, Hugo et Victor (alias Vincent Cordier et Fabrice Pannetier, à moins que ça ne soit l’inverse) vont endosser le costume de seize personnages et passer de l’un à l’autre avec beaucoup de finesse, d’émotion et d’humour : tour à tour amis, mariés, notaire et client, collègues, patient et médecin, couple, ils vont échanger, s’affronter à partir de situations ordinaires, et progressivement basculer vers l’absurde, voire la folie.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/les_fous_allies_selection_festival_off_avignon_2023-274.html »}]

humour comédie