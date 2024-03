La Dernière Piste / Rencontre avec Corinne Maury – En partenariat avec la Librairie Ombre Blanches Le Cratère Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

La Dernière Piste / Rencontre avec Corinne Maury – En partenariat avec la Librairie Ombre Blanches à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Jeudi 2 mai, 20h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T20:30:00+02:00 – 2024-05-02T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-02T20:30:00+02:00 – 2024-05-02T22:30:00+02:00

*à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage *

La Dernière Piste, de Kelly Reichardt / 1h44 / États-Unis / Avec Michelle Williams, Bruce Greenwood, Will Patton, Zoe Kazan, Paul Dano, Shirley Henderson, Neal Huff, Tommy Nelson, Rod Rondeaux

Synopsis : 1845, Oregon. Une caravane composée de trois familles engage le trappeur Stephen Meek pour les guider à travers les montagnes des Cascades. Parce qu’il prétend connaître un raccourci, Meek conduit le groupe sur une piste non tracée à travers les hauts plateaux désertiques. Ils se retrouvent perdus dans un désert de pierre. La faim, la soif et le manque de confiance dans l’instinct de survie de chacun d’entre eux sont autant d’obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/la-derniere-piste-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=13011&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cinéma Toulouse