Du soleil pour les gueux / Rencontre avec Corinne Maury – En partenariat avec la Librairie Ombre Blanches Le Cratère Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T17:00:00+02:00 – 2024-05-02T19:00:00+02:00

Du soleil pour les gueux, de Alain Guiraudie / 55 min / Avec Isabelle Girardet, Alain Guiraudie, Jean-Paul Jourdàa, Michel Turquin

Synopsis : Par une matinée d’été, Nathalie Sanchez arrive sur un grand causse à la recherche de bergers d’ounayes. Elle rencontre l’un d’eux, Djema Gaouda Lon, il a perdu ses ounayes et il les cherche en vain. La jeune fille lui propose de l’aider à les retrouver… Les voilà donc partis à sillonner le grand causse… Et tous deux de bavarder…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/

Cinéma Toulouse