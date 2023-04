The World of Hans Zimmer Zénith de Toulouse, 2 mai 2024, Toulouse.

The World of Hans Zimmer Jeudi 2 mai 2024, 20h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personne à Mobilité Mobile : 05 34 31 10 00 / toulouse@box.fr

The World of Hans Zimmer est de retour au printemps 2024 avec une tournée intitulée ‘A New Dimension’.

Dirigé par Gavin Greenaway, ce concert vous fera revivre la magie du célèbre compositeur, accompagné des solistes les plus renommés de l’équipe de Hans Zimmer, d’un orchestre symphonique et d’un chœur.

Un voyage musical unique qui plongera les spectateurs dans une toute nouvelle dimension.

https://youtu.be/5_qTbZ4dleI

Producteur : Gérard Drouot Productions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-03T00:00:00+02:00

