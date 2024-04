Coup de coeur Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, jeudi 2 mai 2024.

Coup de coeur Borgo, de Stephane Demoustier 2 – 6 mai Cinéma L’Autan

Début : 2024-05-02T18:30:00+02:00 – 2024-05-02T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-06T18:30:00+02:00 – 2024-05-06T20:30:00+02:00

Melissa, 32 ans, surveillante pénitentiaire expérimentée, s’installe en Corse avec ses deux jeunes enfants et son mari. L’occasion d’un nouveau départ. Elle intègre les équipes d’un centre pénitentiaire pas tout à fait comme les autres. Ici, on dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens. L’intégration de Melissa est facilitée par Saveriu, un jeune détenu qui semble influent et la place sous sa protection. Mais une fois libéré, Saveriu reprend contact avec Melissa. Il a un service à lui demander… Une mécanique pernicieuse se met en marche.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19604828&cfilm=297405.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 93 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

« , « type »: « video », « title »: « Borgo Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/videothumbnails/24/01/09/12/25/5876994.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19604828.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19604828&cfilm=297405.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.