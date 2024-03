Soirée de sélection #5 – Décroche Le Son Centre culturel Bonnefoy Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

Soirée de sélection #5 – Décroche Le Son Concert / Tremplin musical Jeudi 2 mai, 20h00 Centre culturel Bonnefoy Entrée libre

Début : 2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T22:00:00+02:00

Décroche le Son ! est un tremplin musical destiné aux groupes et artistes amateurs de 16 à 25 ans jouant tout style. Les groupes sélectionnés se produiront dans les Centres culturels entre le 22 avril et le 2 mai lors de cinq soirées de sélection. Les cinq groupes finalistes joueront au Metronum le 29 mai et le groupe gagnant sera doté de nombreuses récompenses : de l’attribution de matériel de musique à la programmation dans des salles de spectacles ou des festivals.

Soirée de sélection #5 – Programme :

DIEGO SPÉ

Diego Spé se définit par un rap aux fortes teintes pop mêlant chic et fougue. Chic pour l’attitude et fougue pour la pétulance et la passion du show. Originaire de Toulouse, il aborde dans ses morceaux son rapport aux autres, à la fête, aux amours, les pertes et les échecs, dressant avec introspection une vision crue de la réalité. Scénographiquement inspiré par les couleurs de Disiz, les musiciens de Gorgio, la proximité au public de Lord Esperanza ou encore le show de Stromae, Diego est à mi-chemin entre rêve et réalité, sérieux et insouciance.

HEYMA

Depuis son enfance, Heyma, artiste pop, a toujours voulu être chanteuse. Ces deux dernières années, elle enchaîne singles, clips, shows élaborés avec des danseuses, expériences studio avec des compositeurs divers, autant d’expériences qui ont participé à construire son univers. Gagnante du tremplin du Flash festival, elle veut prouver la force de son art sur scène car c’est là qu’elle se sent connectée à son essence profonde.

LENNY MARSOUIN

Lenny Marsouin, c’est la rencontre du beatmaker compositeur H2O et de la chanteuse compositrice et comédienne Lucia. Entre acoustique et électronique, les sons sont des poèmes chantés sur des beats texturés et progressifs. Projet musical où tout est permis, Lenny est voué à naviguer à travers les genres… Entre les compétences électroniques d’Hugo et les écrits de Lucia, leur musique est imprégnée des endroits où Lenny a vécu, à savoir la Drôme, Marseille, Toulouse et Grenade en Espagne.

MELIDJA

Détentrice d’un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, Melidja écrit, compose et interprète des morceaux en solo. Son projet de douze compositions originales, pour claviers, voix et looper aborde avec poésie des thématiques intimes et quotidiennes, oscillant entre chanson française, électroacoustique, inspirations hip-hop et afro. Dans la conception de ses mélodies elle s’inspire également des chansons du répertoire arabo-andalou qu’elle a étudié pendant deux ans au conservatoire d’Aubagne.

Les autres soirées de sélections

Lundi 22 avril – 20h · Centre culturel de quartier Renan

Jeudi 25 avril – 20h · Centre culturel Alban-Minville

Samedi 27 avril – 20h · Centre culturel de quartier Soupetard

Mardi 30 avril – 20h · Centre culturel de quartier La Brique Rouge

Finale · Mercredi 29 mai – 20h30 · Metronum

Pour la finale, pas de prévente en ligne, billetterie gratuite sur place uniquement, dans la limite des places disponibles.

Des gilets vibrants sont mis à disposition des personnes sourdes ou malentendantes, sur réservation : decrocheleson@mairie-toulouse.fr

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60

DLS2024

Dessin : Piérick / Graphisme : Teddy Bélier