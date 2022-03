PAULYMORPHE Toulouse, 25 mai 2022, Toulouse.

PAULYMORPHE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

2022-05-25 – 2022-05-28 THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne

Toulouse Haute-Garonne

9 EUR 9 13 Paulymorphe vous emporte avec lui dans ses pérégrinations musicales au rythme de sa guitare, mêlant rires et larmes, histoires d’hier et de demain, parlant de tout et rien à la fois, chantant ce combat ordinaire qui nous suit tous et qui donne à la vie ce mérite d’être vécue qui lui est propre.

Conteur vagabond de l’amour et de la peine, à l’aide de quelques morceaux de lune tombés dans ses carnets,

Durée : 1h

Paulymorphe vous emporte avec lui dans ses pérégrinations musicales au rythme de sa guitare, mêlant rires et larmes, histoires d’hier et de demain, parlant de tout et rien à la fois, chantant ce combat ordinaire qui nous suit tous et qui donne à la vie ce mérite d’être vécue qui lui est propre.

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-21 par