Rencontre et projection du documentaire « Bienvenue les vers de terre » Muséum de Toulouse Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

Rencontre et projection du documentaire « Bienvenue les vers de terre » Projection précédée d’une rencontre avec 3 intervenants autour des question de régénération des sols. Vendredi 26 avril, 19h30 Muséum de Toulouse Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T19:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T19:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:30:00+02:00

Rencontre et projection du documentaire « Bienvenue les vers de terre » vendredi 26 avril au Muséum.

Projection précédée d’une rencontre avec :

François Stuck , réalisateur

, réalisateur Sarah Singla , agricultrice pionnière de la conservation des sols

, agricultrice pionnière de la conservation des sols Jean-Pierre Sarthou, professeur en Agronomie – Agroécologie Toulouse INP-ENSAT / INRAE, autour des questions de régénération des sols.

BIENVENUE LES VERS DE TERRE

DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS STUCK (FRANCE – 2019 – 71 MIN)

Adieu la charrue et place aux vers de terre et aux sols vivants. Partout dans le monde, des paysans pratiquent l’agriculture de conservation et de régénération des sols qui permet de limiter l’érosion et de favoriser le développement de la biodiversité…

« Un film produit et distribué par l’association IDÉtorial en partenariat avec l’association Clé 2 Sol. Soutenu par la Région Occitanie. Prix du Meilleur film au Festival des Possibles 2019. »

Date et horaire :

Vendredi 26 avril à 19h30

+ d’infos :

Gratuit sans inscription

Lieu : Auditodirum du Museum de Toulouse

Durée : 2h

A partir de 12 ans

Découvrez aussi le film L’intelligence des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke à l’American Cosmograph :

le vendredi 2 mai (tarif réduit sur présentation du billet de la projection de Bienvenue les vers de terres au Muséum)

au Muséum) En savoir plus

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

