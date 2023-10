Raphaël Rapetti-Mauss-Séminaire Salle Druet Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Raphaël Rapetti-Mauss-Séminaire Salle Druet Toulouse, 26 avril 2024, Toulouse. Raphaël Rapetti-Mauss-Séminaire Vendredi 26 avril 2024, 13h30 Salle Druet Vendredi 26 avril 2024 Salle Druet -IRSD & TEAMS Chercheur en biologie spécialisé dans l’étude du cancer à l’Institut de biologie Valrose, Raphaël Rapetti-Mauss s’intéresse à la fonction des canaux ioniques dans différents contextes physiopathologiques. À travers ses premières recherches, il a notamment caractérisé des mutations pathologiques portées par un canal potassique activé par le calcium impliqué dans des anémies hémolytiques héréditaires. Le chercheur s’est ensuite intéressé au rôle des canaux potassiques dans la biologie du cancer. Son objectif : mieux comprendre la fonction de ces protéines capables de traverser la membrane dans les voies de signalisation associées aux cancers et ce, en vue d’apporter des connaissances essentielles à la conception de nouvelles thérapies. En ce sens, il a mis en évidence la façon dont un canal potassique participe à la communication entre les cellules cancéreuses et leur micro-environnement, favorisant ainsi la croissance tumorale dès les premières phases de transformation cancéreuse (Gut 2023). Ce résultat majeur a donné lieu au dépôt de deux brevets dont Raphaël Rapetti-Mauss est co-inventeur. Salle Druet 105 Avenue de Casselardit | 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

