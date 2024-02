Music’halte : Congé Spatial Médiathèque José Cabanis Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

Music’halte : Congé Spatial Congé Spatial est un vaisseau orbital d’exploration musicale piloté par deux aventuriers à l’affût de constellations sonores inconnues. Vendredi 26 avril, 12h30 Médiathèque José Cabanis

Congé Spatial est un vaisseau orbital d’exploration musicale piloté par deux aventuriers à l’affût de constellations sonores inconnues. Entre embardées rythmiques à vitesse lumière et vols harmoniques stationnaires, ce curieux biplace emprunte des trajectoires soniques inattendues, éclectiques et détonantes. Qu’il s’agisse de leurs propres compositions, de standards passés au mixeur ou encore d’improvisations libres inspirées par les musiques électroniques et contemporaines, le son proposé par ces deux bidouilleurs compulsifs est toujours saisissant et inattendu. Décollage immédiat !

Avec Étienne Manchon (piano) et Pierre-Marie Lapprand (saxophone).

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Concert Tout public