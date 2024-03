Visite « Interdit au public » Eglise Notre Dame du Taur Notre-Dame-du-Taur Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

Visite « Interdit au public » Eglise Notre Dame du Taur Avec ce nouveau format de visites, les chantiers s’ouvrent au public ! En

groupes restreints, découvrez des lieux inaccessibles pour un temps d’échange avec les professionnels sur le terrain 26 avril – 2 août, les vendredis Notre-Dame-du-Taur Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T17:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:30:00+02:00

Fin : 2024-08-02T17:00:00+02:00 – 2024-08-02T18:30:00+02:00

Eglise Notre-Dame du Taur

Embarquez pour une visite exclusive dans les coulisses de la restauration

de Notre-Dame du Taur. Fermée pour travaux pendant trois ans, de

nombreux corps de métiers œuvrent à sa restauration. Cette visite exclusive

est guidée par des membres de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise

d’ouvrage

Rendez-vous : rue 12 du Taur

Durée : 1h30 minutes

Réservation obligatoire

Prévoir des chaussures plates et fermées

Interdit aux enfants de moins de 10 ans

L'église Notre-Dame-du-Taur est un édifice emblématique de la ville qui date du XIVe siècle.Son nom et les peintures murales évoquent le martyr de Saint Saturnin (dont le nom s'est transformé en Saint Sernin), traîné dans la ville attaché à un taureau en 250 après J.C. La tradition a longtemps identifié ce lieu comme celui de sa première tombe.De style gothique méridional, son plan simple en maçonnerie de brique supporte un clocher-mur caractéristique des églises sans transept (qui ne peuvent pas porter de clocher-tour). Il faut prendre du recul dans la rue des Pénitents-gris pour remarquer l'église enserrée par les maisons voisines et découvrir son clocher-mur monumental. Percé de six ouvertures campanaires sur deux niveaux, il reprend le motif typiquement régional de l'arc en mitre.Aux XVe et XVIe siècles, le chœur et des chapelles sont ajoutés. Au XIXe siècle, elle connaît une grande campagne d'embellissement avec une restauration dirigée par l'architecte Viollet-le-Duc , la réalisation de peintures signées par l'artiste Bernard Benezet et de vitraux sortis des ateliers de Victor Gesta.Le grand orgue est l'un des plus remarquables témoins de la facture d'Eugène Puget, classé monument historique pour sa partie instrumentale en 1987.