Foutre plein les yeux Théâtre Jules Julien Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

Foutre plein les yeux Cie Quasisamedi production Vendredi 26 avril, 19h00 Théâtre Jules Julien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:25:00+02:00

Fin : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:25:00+02:00

Récit initiatique à la première personne, Foutre plein les yeux raconte avec lucidité et dérision les débuts d’actrice de Zoé, jeune marseillaise déracinée.

Hantée par ses origines et l’implacabilité de la transmission familiale et artistique dans laquelle elle s’inscrit, Zoé cherche coûte que coûte à réconcilier fantômes et vivant.es, mini-jupes et théâtre, rape and revenge, force et côté obscur.

Ecriture et jeu Chloé Bouiller

Collaboration artistique Clémence Da Silva

Regard extérieur Sébastien Valignat

Scénographie Camille Allain-Dulondel

Lumière Yoann Tivoli

Son Benjamin Furbacco

Régie Myriam Bertin

Production Sophie Présumey / QuasiSamedi Prod.

Photo Camille Stella

Teaser Héloïse Falaise

Coproduction Théâtre des Ilets, CDN de Montluçon (03), Château-Rouge, Scène conventionnée d’Annemasse (74) Théâtre des Clochards Célestes à Lyon (69), Théâtre Jules Julien à Toulouse (31)

Aide Drac Auvergne-Rhône-Alpes

Soutien La Cave Poésie à Toulouse (31), La Fédération-Cie Philippe Delaigue à Lyon (69), La Magma à Annonay (07).

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 http://julesjulien.toulouse.fr/ Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro ligne B station Saint-Agne ou Rangueil + 10 minutes à piedBus ligne 34, arrêt Jules-Julien et ligne 44, arrêt école Jules-JulienVélô-Toulouse Station n°160 21 avenue des écoles Jules-Julien

© NC