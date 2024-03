RENCONTRE avec Lucile PEYTAVIN pour « Le coût de la virilité » Conseil départemental Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Avec son ouvrage « Le coût de la virilité », ce que la France économiserait si les hommes se comportaient commes les femmes (2021), Lucile Peytavin s’interroge sur les raisons de la surreprésentation des hommes dans les conduites violentes ou à risques, et sur leurs conséquences économiques pour l’ensemble de la société.

Historienne et co-fondatrice de l’association Gender and statistics, membre de l’Observatoire sur l’émancipation économique des femmes de la Fondation des femmes, elle déconstruit les idées reçues sur les prétendues causes biologiques de ces comportements.

Lucile Peytavin décortique les mécanismes éducatifs et sociaux à l’œuvre, pour penser une éducation plus humaniste transmise aux garçons et, in fine, pour construire une société plus égalitaire, plus apaisée et… plus riche !

Inscription obligatoire https://www.haute-garonne.fr/invitation/197/index.html

Table de presse en partenariat avec Ombres Blanches

Accès

Station Métro Canal du midi, ligne B

Station vélo Toulouse n° 109

Bus 15 et 70 Arrêt Canal du midi

Vendredi 26 avril 2024 à 18 h 30

Hôtel du département, Pavillon République

1 boulevard de la Marquette – Toulouse

