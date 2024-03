C’est l’Hiver, le Ciel est Bleu Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

C’est l’Hiver, le Ciel est Bleu Cirque – Cie Diagonale du vide – Dès 8 ans Vendredi 26 avril, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarif B / Pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Deux êtres sensibles, fragiles résonnent ensemble dans leur petit bout de monde et laissent parfois deviner leurs paysages intérieurs, leur quotidien dérisoire, leurs petites fractures humaines.

Ce sont des espaces secrets et pourtant immenses, où soudainement, dans l’arrangement des corps circassiens, on saisit des émotions souvent difficiles à nommer.

De et par Amanda Homa et Idriss Roca / Composition sonore Simon Berger / Créatrices lumière Charlotte Eugoné et Julie Malka / Durée 1h / Accessible dès 8 ans.

Séance scolaire à 10h

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

© Samuel Brieno