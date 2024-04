Conférence à Donneville : « Lauragais, 1939 : quand surgit la guerre… », par Sébastien Saffon, le 26 avril à la médiathèque Médiathèque de Donneville Donneville, vendredi 26 avril 2024.

Conférence à Donneville : « Lauragais, 1939 : quand surgit la guerre… », par Sébastien Saffon, le 26 avril à la médiathèque Le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Donneville, invite à une conférence de Sébastien Saffon le vendredi 26 avril à 18 h 30, dans le cadre de la saison « Au Bonheur des Docs ». Vendredi 26 avril, 18h30 Médiathèque de Donneville Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Pour ce dernier rendez-vous de la saison 2024 des rencontres « Au Bonheur des Docs », le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Donneville, invite à une conférence de Sébastien Saffon sur la vie quotidienne dans les campagnes lauragaises dans les premières années (1939-1940) de la Seconde Guerre mondiale, le vendredi 26 avril à 18 h 30, à la médiathèque.

> En 1939, lorsque surgit à nouveau la guerre dans la vie des Français, elle a des retentissements jusque dans les fermes et bordes lauragaises les plus reculées. A partir de documents, destins et témoignages, Sébastien Saffon évoque les deux premières années d’un conflit auquel personne ne veut croire dans un premier temps. Il faut désormais compter avec la mobilisation, les restrictions, tout une vie quotidienne bouleversée… Tandis que le conflit résonne au loin en apportant son lot d’angoisse, dans les campagnes lauragaises, femmes, enfants et grands-parents font front à un incommensurable travail pour « mener » la ferme…

> Né en 1974, Sébastien Saffon est enseignant. Passionné d’Histoire rurale, il a créé un blog à succès Les Carnets d’Émile où il publie chaque jour le journal de travail que tenait son grand-père, métayer dans les années 50. Ses romans prennent leur source dans ce Lauragais d’antan pétri de traditions paysannes et de savoir-faire ancestraux transmis d’une génération à l’autre au gré du vent d’autan.

> A l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages : « Le Silence de la Combe » (Ed. du 38, 2023) et « Ceux de la Borde perdue » T1 et T2 (Il est Midi, 2022).

Entrée libre. Le verre de l’amitié sera offert par la mairie de Donneville.

Contact et réservation conseillée : tél. 05 61 46 71 13 ou info@lecteurduval.org.

Médiathèque de Donneville 24 Route Nationale 113, 31450 Donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@lecteurduval.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 46 71 13 »}] [{« link »: « mailto:info@lecteurduval.org »}]

Lecteur du Val