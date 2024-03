Dazon Duente, Cie Anouk Orignac – Association Danzón MJC Empalot Toulouse, vendredi 26 avril 2024.

Dans le cadre des Vendredis d’expression de la MJC Toulouse Empalot.

Pièce réunissant cinq danseurs et une musicienne dans laquelle voix, corps et rythme mènent la danse.

Durée 1h30

MJC Empalot 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France

© Xavier Orignac