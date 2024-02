NUIT DE LA GLISSE Place Verdun Montréjeau, vendredi 1 mars 2024.

La glisse en mode surf speed riding sur la toile, sensation garantie

La Nuit de la Glisse c’est 5 décennies d’histoire et un public transgénérationnel. La Nuit de la Glisse a vu le jour dans les années 70, créée par un groupe de visionnaires ayant contribué à la naissance d’un véritable phénomène social, la Glisse. La Nuit de la Glisse réalise ses films pour le cinéma avec les standards de qualité les plus élevés. heures de programme, Chasing the Perfect Moment, un film historique, Human extreme II et une présentation virtuelle par les athlètes du film et le réalisateur Thierry Donard. 6.56.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Place Verdun CINEMA LES VARIETES

Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie contact@cinemalesvarietes.com

