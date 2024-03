MTL GANG SHOW Café La Pêche Montreuil, vendredi 1 mars 2024.

MTL GANG SHOW Concert rap montreuillois Vendredi 1 mars, 20h00 Café La Pêche 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T23:55:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T23:55:00+01:00

Évènement qui mettra en avant un collectif de rappeurs montreuillois principalement et d’ailleurs afin de mettre en avant des talents en développement et apporter de la visibilité à d’autres un peu plus affirmés.…

Café La Pêche 16 rue Pépin 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

rap hip hop