Atelier broderie Médiathèque Blossières Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier broderie Médiathèque Blossières, 17 décembre 2022, Orléans. Atelier broderie Samedi 17 décembre, 15h00 Médiathèque Blossières

Inscriptions au 02 38 68 45 45

Viens broder ta serviette de Noël à la médiathèque ! Médiathèque Blossières 18, rue Charles Le Chauve – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Sapin, étoile des neiges, bonhomme de neige, cœur… laisse parler ton imagination et laisse-toi guider par les bibliothécaires !

Matériel fourni.

A partir de 10 ans.

