Visite en famille du Frac Frac Centre – Les Turbulences Orléans, dimanche 5 mai 2024.

Visite en famille du Frac Découvrez le Frac et ses expositions en famille 5 mai – 7 juillet, les dimanches Frac Centre – Les Turbulences Gratuit – réservation conseillée



Début : 2024-05-05T15:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2024-07-07T15:00:00+02:00 – 2024-07-07T16:00:00+02:00

Pour les familles et enfants, la visite se transforme en exploration ludique des expositions et du bâtiment.

Plus d’informations sur les activités en famille

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/frac-centre-val-de-loire-orleans_TFOPCUCEN045V50012U »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@frac-centre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « + 33 (0)2 38 62 62 79 »}] [{« link »: « https://www.frac-centre.fr/preparer-ma-visite/visites-famille/ »}]

enfant jeune public

Frac Centre-Val de Loire